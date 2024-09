Bolzan: "Dedica per il presidente. Vittoria giusta"

Volti sorridenti in casa Fermana per questa seconda vittoria esterna consecutiva, ma Dario Bolzan ha subito un pensiero per il presidente Umberto Simoni. "Voglio dedicare al nostro presidente questa vittoria – ha dichiarato in sala stampa – perché non sta attraversando un bel periodo. Una vittoria che abbiamo costruito sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo avuto diverse opportunità tra cui il doppio palo della ripresa, nella stessa azione. Poteva essere una vittoria meno sofferta, ma credo che abbiamo comunque meritato i tre punti. La partita voglio dividerla in due momenti: la prima riferita all’attenzione con cui ci siamo difesi, concentrati e sempre puntuali negli interventi non lasciando occasioni agli avversari e soprattutto senza subire il loro gioco, la loro abilità nel far girare il pallone. Il secondo momento è la lucidità con cui siamo sempre ripartiti con grande velocità e precisione creando diversi pericoli alla porta dell’Atletico Ascoli. Avevamo sempre le idee chiare su cosa dovevamo fare e abbiamo creato occasioni nitide per raddoppiare. Purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo dovuto stringere i denti fino alla fine. Ma nel calcio è difficile raggiungere l’obiettivo senza soffrire. Avevamo preparato la partita cercando di aggredire l’avversario e soprattutto limitando le loro fonti di gioco per cercare di non farli manovrare come sanno fare. Dobbiamo rivedere tutte le situazioni negli ultimi metri quando non siamo riusciti a concretizzare il lavoro fatto. Ma sono soddisfatto di questo gruppo che mi segue con grande attenzione. Mi è dispiaciuto perdere il derby con l’Ancona perché non lo meritavamo, ma fa parte del nostro percorso di crescita. Abbiamo l’handicap di non aver fatto praticamente la preparazione e nel finale abbiamo accusato il calo fisico. L’obiettivo? Salvarci prima possibile".

v. r.