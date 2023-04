Borghese in città, aperta la sfida I 4 ristoranti a caccia del successo

La pioggia battente e un improvviso acquazzone hanno bagnato la prima giornata di riprese della trasmissione televisiva ‘4 Ristoranti’ condotta dallo chef Alessandro Borghese. Proprio il famoso Chef ad un certo punto si è dovuto rifugiare sotto al porticato dell’Istituto ‘Umberto I’ per evitare di inzupparsi e qui è stato preso d’assalto dai fans e dai ragazzi che uscivano dalla scuola. Insomma, un bel debutto bagnato per la trasmissione televisiva di Sky che vedrà in lizza quattro locali: "Figli di" in via Marucci con i titolari Stefano e Flavia Esposto, "Chisc" in via Cairoli con Emanuele Melchiorre, "Zeneat" in via Napoli con la titolare Eleonora Balestra e "Cusinè Royal 2.0" in via di Vesta con Giorgio Pelliccioni. Dopo i sopralluoghi ieri mattina Alessandro Borghese ha girato un po’ per le vie del centro storico di Ascoli e si è poi fermato davanti al Liceo Classico in viale Vellei per fare alcune interviste poi postate sul suo seguitissimo profilo Instagram. "Siamo ad Ascoli Piceno – ha annunciato con grande enfasi il popolare Chef durante il briefing mattutino in hotel – e rimarremo per quattro giorni per raccontarvi la città e come si mangia bene da queste parti". Per il via alla competizione il famoso Van nero dai vetri oscurati, con a bordo Alessandro Borghese, ieri è così approdato davanti al ristorante ‘Figli di’. Massimo riserbo su pietanze e menù, ma tanta curiosità da parte di tanti curiosi che si sono accalcati davanti al locale. Lo Chef ha chiesto che venissero chiuse tutte le tende del ristorante e ha poi dato il via alla prima puntata nel locale dei fratelli Esposto. Figli d’arte dell’indimenticato Domenico Esposto, superchef della ‘Trattoria dell’Arengo’ in via Tornasacco. All’interno nel tavolo centrale si sono posizionati i titolari degli altri tre ristoranti ascolani e lo chef. Intorno, alcune comparse con il simpatico Stefano a fare da anfitrione in sala. In cucina Flavia ha dato sfogo al suo straordinario talento. Ma la lotta per la vittoria finale sarà agguerrita.

Valerio Rosa