Borse di studio per andare all’estero

E’ stata presentata ieri mattina alla libreria Rinascita l’iniziativa della Giocamondo Study che mette a disposizione borse di studio per un valore di 20mila euro per premiare gli studenti più meritevoli che vogliono svolgere un programma scolastico all’estero. Un regalo per consentire, anche a tanti ragazzi ascolani, di fare un’esperienza di studio in altri Paesi per un trimestre, un semestre o un anno. Lo specifico bando, promosso e pubblicato dalla società ascolana ai vertici nazionali nel settore dei viaggi studio, è rivolto in particolare agli studenti che attualmente frequentano il secondo e terzo anno di istituti superiori e ha l’obiettivo di dare loro l’opportunità di vivere un importante percorso di crescita accademica e personale. Un’esperienza che consentirà ai ragazzi di accrescere enormemente le loro competenze trasversali utili per il loro futuro lavorativo nonché come valore aggiunto per il loro territorio. "Quella dei soggiorni studio all’estero – ha spiegato Stefano De Angelis, Ceo di Giocamondo Study e promotore dell’iniziativa – è un’attività che portiamo avanti ormai da anni, considerando che finora abbiamo fatto viaggiare 1000 studenti italiani, ascolani inclusi, in tutti i Paesi del mondo. Da circa due anni abbiamo ideato e proposto un bando per borse di studio all’estero per premiare i più meritevoli e quest’anno abbiamo alzato la somma che mettiamo a disposizione, pari a 20mila euro. Il bando è già aperto a tutti per poter beneficiare delle borse di studio da utilizzare per l’anno scolastico 2024-2025". "L’anno di studio all’estero – ha sottolineato Alessandro Felli, responsabile dei programmi scolastici all’estero – è molto importante sia in termini di crescita accademica sia a livello personale. Sicuramente è un impegno rilevante, per le famiglie, dal punto di vista economico e per questo abbiamo deciso di fare uno sforzo per permettere a tutti gli studenti di poter vivere questa importante esperienza, incluso chi economicamente farebbe fatica".

Al bando di Giocamondo Study che scade il 15 dicembre, possono già partecipare tutti i ragazzi delle classi seconda e terza degli istituti superiori per poter poi di svolgere all’estero il terzo o quarto anno. Per partecipare è necessario compilare il modulo presente sul sito www.giocamondostudy.it e poi sarà richiesto di inviare un video di presentazione per illustrare la motivazione che li spinge a fare l’esperienza di studio all’estero. Sono 18 le possibili destinazioni da scegliere, spaziando dall’Europa agli Stati Uniti, fino alla Nuova Zelanda.

Valerio Rosa