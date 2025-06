Una biscia sul terrazzo. Chiamano i vigili del fuoco

Offida, paura per una biscia sul terrazzo. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di domenica. Il serpente, lungo quasi un metro, un biacco nero, un rettile non velenoso della famiglia dei Colubridi e non pericoloso per l’uomo, ha deciso di ‘intrattenersi’ sul terrazzo di una villetta vicino il campo sportivo ‘Piccioni’ di Offida. Quando i proprietari si sono accorti della sua presenza è scattata la paura e l’allarme, all’inizio hanno tentato, facendo rumore, di allontanarlo, ma senza successo. L’animale sembrava si fosse ambientato bene. Il serpente, nonostante la presenza umana ha continuato tranquillamente a strisciare sul muro e lungo la balausta, spesso alzando la testa minacciosamente e mostrando la biforcuta lingua. A questo punto i proprietari spaventati hanno chiesto chiesto aiuto ai vigili del fuoco di Ascoli, che sono intervenuti tempestivamente, sono entrati nell’abitazione e nel terrazzo ed hanno provveduto in poco tempo a catturare il rettile. Il serpente è stato preso e portato lontano dall’abitazione, lasciato in mezzo alla vegetazione, nel suo habitat naturale, senza alcuna conseguenza.