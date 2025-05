Incendio in una casa in via Urbino

Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti ieri mattina in un palazzo di via Urbino, all’incrocia di piazza Immacolata, ad Ascoli. Improvvisamente si è vista alzarsi una colonna di fumo dal balcone di un appartamento al quarto piano che ha suscitato parecchia preoccupazione tanto che immediatamente è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto in pochi minuti.

Per precauzione, e temendo che fosse in corso un incendio di dimensioni tali da mettere in pericolo l’incolumità di qualcuno nell’appartamento, è stato chiesto anche l’intervento di un’ambulanza del 118 col personale sanitario a bordo, pronto per ogni evenienza.

In breve i vigili del fuoco si sono portati al quarto piano del palazzo e sono entrati nell’appartamento dirigendosi sul balcone. Hanno verificato che si trattava di un piccolo incendio scaturito dal secchio dell’immondizia che gli occupanti avevano risposto all’esterno dell’abitazione.

L’ipotesi è che a far innescare l’incendio possa essere stato un mozzicone di sigaretta che è stato gettato quando non era del tutto spento e quindi ha dato fuoco al contenuto, provocando il fumo denso che ha messo in ambasce i residenti dell’immobile e i passanti che hanno assistito al tutto.

C’è voluto poco, comunque, per rimettere la situazione sotto controllo senza danni a persone o alle cose, a parte, naturalmente, il secchio dell’immondizia andato a fuoco.