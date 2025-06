’Giochi senza quartiere’ in versione extralarge

Più giorni per i ‘Giochi senza quartiere’: è quello che i comitati si attendono dall’amministrazione comunale, che intende aumentare il numero di giorni in cui mettere in scena la seconda edizione dell’evento. Manifestazione che ancora una volta avrà luogo in concomitanza della Festa della Marina, in una serie di serate di luglio, ancora una volta all’ex Galoppatoio. La novità principale è che questa volta dovrebbero andare in scena due giorni di giochi e due di musica, balli e contest gastronomico. È quanto emerge dall’incontro di ieri con i comitati di quartiere, nel corso del quale si è pensato di estendere il periodo dei festeggiamenti, data l’alta partecipazione e l’evidente gradimento dello scorso anno, quando l’evento venne organizzato in via sperimentale. Quest’anno le serate dovrebbero essere una o due in più. Intanto si pensa di prevedere, dopo la prima serata di giochi, una dedicata all’intrattenimento musicale e una alla gara delle torte. C’è di più: per favorire il coinvolgimento di più partecipanti, si sta anche valutando l’idea di fare due serate dedicate alle competizioni ludiche. Il tutto, quindi, fra lunedì 21 e giovedì 24 luglio. Nell’edizione 2025, infine, verrebbero aggiunti anche tornei di briscola e burraco, distribuiti nell’arco dei quattro giorni. Gli altri giochi, quindi, verrebbero confermati integralmente. Vale la pena ricordare che nel 2024 furono organizzate partite di ‘calciobalilla umano’, in un campo di 10 metri per 6. Quindi i tornei di football darts, tiro libero di basket e penalty shot, tutto in appositi gonfiabili. Spazio venne dato anche al minicampionato di pallavolo con palla gigante, in un campo da 15 metri per 23. Poi fu la volta delle prove di canto, ballo e cucina. Nella prima, ogni quartiere effettuò una performance canora a cura di un ultracinquantenne e di un under 50. Nella seconda, si gareggiò in un’esibizione di ballo nello stile musicale scelto dal performer. Per finire, i cuochi in gara si sfidarono nella preparazione di un dolce, che poi venne valutato da un’apposita giuria. Targhe di riconoscimento vennero attribuite ai rappresentanti di tutti i 16 comitati. La classifica finale vide prevalere il quartiere Sant’Antonio con 66 punti, a seguire la coppia Fosso Dei Galli-Agraria con 54 punti, poi Paese Alto-Ponte Rotto con 51 punti, San Filippo Neri con 50 punti, Marina di Sotto-Europa-Santa Lucia con 47 punti, Ragnola-Mare-Salaria con 46 punti, Marina Centro-Albula Centro con 45 punti, Porto D’Ascoli Centro e Sentina con 40 punti. Il prossimo appuntamento per definire la manifestazione è fissato per il 23 giugno.

Giuseppe Di Marco