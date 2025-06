Isc Centro, applausi per il concerto di fine anno

Dal tango di Astor Piazzolla alla classica di Pachelbel, passando per Gino Paoli e per il rock nostalgico degli Europe, è stato un concerto multiforme e applauditissimo quello proposto dalla maxi orchestra dei ragazzi della scuola ‘Curzi’ al PalaSpeca, tradizionale appuntamento per la fine dell’anno scolastico. Ai 65 musicisti del plesso si sono affiancati i cori delle altre classi, oltre che del personale docente e non docente e degli ex alunni, con quasi duecento elementi che hanno calcato il ‘palco’ della struttura rivierasca davanti a un folto pubblico e alla dirigente professoressa Melania Martellacci. La serata, presentata da Giuseppe Argiuolo, è stata condotta dai docenti di strumento che hanno curato il concerto, Elisetta Carosi, Serena Zeppilli, Luca Proietto e Marco Travaglia. Nel repertorio proposto, anche brani di Ennio Morricone, Stanley Myers, Ed Sheeran e tanti altri. Il concerto è stato aperto dalla Cavatina tratta dal film ‘Il Cacciatore’ per chitarra ed orchestra dove la parte solista è stata affidata al talentuoso alunno di 3C Francesco Argiuolo. Particolarmente apprezzata è stata l’esibizione sul brano ‘Perfect’ della ballerina classica Virginia Romani e dell’assolo di clarinetto di Matteo Marcelliani, ex alunno. Presenti tra le autorità civili l’assessore allo sport Cinzia Campanelli e il comandante della compagnia dei Carabinieri di San Benedetto, maggiore Francesco Tessitore. Il concerto ha rappresentato anche un’importante occasione di mettersi alla prova per i ragazzi dell’indirizzo musicale della ‘Curzi’.