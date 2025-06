Quintana, si parte con le dame. Le bellezze di Porta Maggiore

Meno di un mese, ormai, alla prima delle due Quintane del 2025, prevista per il 12 luglio. E il sestiere di Porta Maggiore, in netto anticipo rispetto agli anni passati, è il primo a svelare le due ‘signore’ che con la propria bellezza e il proprio fascino impreziosiranno entrambi i cortei storici. Alla Quintana di luglio, in notturna, toccherà alla 35enne Monica Rossi, mentre ad agosto sarà la volta della 50enne Elena Serianni. A presentare le dame, ieri sera, nella sede di via delle Terme, il caposestiere neroverde Gino Petronio e il console Davide Vitelli. "Innanzitutto vogliamo ringraziare lo staff che cura il nostro corteo attraverso un grande lavoro di squadra - hanno spiegato Petronio e Vitelli -. Abbiamo scelto due donne strettamente legate al sestiere. Monica é cresciuta qui. È una chiarina, moglie dello sbandieratore Alessandro Bracalé e mamma di due ragazzi giá inseriti nella vita di sestiere. Elena vive nel quartiere ed è sposata con il nostro tesoriere (e presidente della Start) Enrico Diomedi. Insomma abbiamo premiato sia la bellezza che l’attaccamento ai nostri colori". Emozione già palpabile negli occhi e nelle parole delle due ‘signore’. "Sono molto onorata per questo ruolo che mi è stato assegnato - il commento di Monica Rossi, dama di luglio -. Ho fatto la mia prima Quintana a sei anni, quando mio padre Alvaro,storico sbandieratore, mi portó al sestiere per la prima volta. Poi iniziato a suonare la chiarina a 16 anni e l’anno scorso mi sono tolta la soddisfazione di aver vinto le gare interne. La settimana prima della Quintana sarò ancora li, in piazza, a difendere i nostri colori. E dopo sette giorni indosseró l’abito della dama. Spero di non piangere per le sensazioni meravigliose che proverò". Mamma di Nathan di sette anni e Michele di quattro, Monica lavora come laminatrice all’Hp Composites e, quando ha un pó di tempo libero, prova ad andare in palestra. Elena, invece, ha compiuto da poco 50 anni ed è mamma del sedicenne Tommaso e del quattordicenne Filippo. "Sono emozionata giá stasera, figuriamoci alla Quintana - rivela la dama di agosto -. Vivo qui, a Porta Maggiore, praticamente da sempre. Sarà la mia prima partecipazione al corteo storico e me la vivró minuto per minuto. Anche perché mi sento supportata e rassicurata da tutto il sestiere". Elena lavora nell’ufficio commerciale della ditta Stipa e, nel tempo libero, ama giocare a padel. Per entrambe è stato mantenuto il riserbo sull’abito che indosseranno alla Quintana ma su un aspetto non c’è alcun dubbio: il loro fascino e il loro sorriso saranno sicuramente in grado di stregare gli sguardi del pubblico.

Matteo Porfiri