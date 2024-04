Brosway sponsor al concertone del Primo Maggio

La Brosway, società con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio, sarà sponsor ufficiale del Concerto del Primo Maggio a Roma, l’evento musicale gratuito più grande d’Europa, che quest’anno si terrà al ‘Circo Massimo’. Il tema musicale di quest’anno ‘Ascoltiamo il Futuro’, riflette l’obiettivo di esplorare nuove prospettive della musica, perfettamente in linea con lo spirito innovativo di Brosway. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia e condotto da Noemi ed Ermal Meta. Per Brosway sarà un’opportunità per raggiungere, con le proprie creazioni di gioielli ed orologi donna e uomo, un pubblico eterogeneo che ne riflette perfettamente il target rafforzando ulteriormente la sua immagine e presenza sul mercato nazionale. Il logo di Brosway sarà visibile sul palco e sui materiali pubblicitari durante l’evento, garantendo un’eccezionale esposizione di fronte a centinaia di migliaia di spettatori presenti e milioni di telespettatori.