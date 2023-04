Caccia in tana, una pratica crudele

Fermiamo il massacro delle volpi e dei loro cuccioli nella provincia di Ascoli e in tutte le Marche! Associazioni e cittadini chiedono il ritiro dei piani di controllo e di abbattimento in atto, per infondatezza, inutilità, nocività, e soprattutto per crudeltà. "Abbiamo appreso dal Carlino – scrivono praticamente tutte le associazioni ambientaliste del territorio – che la Provincia ha dichiarato guerra alle volpi: secondo Vendrame, comandante della polizia provinciale, dopo i cinghiali, ’in

questo periodo stiamo assistendo anche ad un’altra emergenza, che è quella dell’aumento delle volpi’". Continua dunque il Piano di abbattimento redatto dagli stessi cacciatori con una pratica agghiacciante, quella della caccia in tana.