Celebriamo la Giornata degli scacchi

Domenica 28 maggio si celebra in tutto il pianeta la Giornata mondiale del gioco. Si tratta di una ricorrenza voluta per ricordare l’importanza della creatività e della sperimentazione attraverso attività ludiche. Proprio per il l 28 maggio è in programma la manifestazione ’Incontri intergenerazionali – Lezioni e partite libere di scacchi’ che si svolgerà a partire dalle 16 al Circolo Acli Centro socio culturale Tofare Aps in via Oristano (angolo Via Napoli). Sono previsti gadget, merenda ed apericena per tutti i partecipanti.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ma occorre prenotare inviando un messaggio con il proprio nome e cognome e la parola scacchi al numero 3939365509 entro il 25 maggio.