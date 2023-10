Cgil, 5 autobus da Ascoli a Roma

Saranno circa 250 le persone che partiranno da Ascoli, domani, per raggiungere Roma dove si svolgerà la manifestazione ‘La via Maestra’ promossa da centinaia di associazioni in tutta Italia per la difesa dei valori costituzionali. "Quest’ultimi – dice la Cgil di Ascoli -, rappresentano per noi, appunto, la via maestra da percorrere". Anche a livello territoriale si è costituito, nei giorni scorsi, un primo coordinamento tra le associazioni presenti che hanno promosso tale manifestazione. ‘Unitariamente – continua la Cgil - saremo insieme a Roma, con 5 pullman in partenza dalla provincia di Ascoli. Insieme a Robin Hood- Rete degli studenti medi, l’Arci, l’Anpi, Auser, Legambiente, Sunia, Federconsumatori, Libera, Uisp, opereremo quindi insieme per costruire un presidio territoriale a difesa dalla Costituzione.

l. c.