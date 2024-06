Comunanza, via Cesaroni. Tutte le maggioranze

Prima i sindaci, poi i consiglieri comunali. Anche nei comuni della zona montana si è seguito lo stesso iter, nello spoglio di lunedì, e in queste ore la curiosità è tutta riversata sul numero di preferenze raccolte da ogni candidato. In base a queste, dunque, oltre che ai seggi assegnati a ciascuna lista, sono stati già composti i consigli comunali, che però potranno subire delle variazioni nei prossimi giorni con la surroga dei vari assessori. A Comunanza, comunque, dove c’è stata la sorprendente vittoria, per soli 38 voti, di Domenico Sacconi contro il primo cittadino uscente Alvaro Cesaroni, per la maggioranza entrano in consiglio in sette. Si tratta di Massimiliano Trobiani (140 preferenze), Stefano Sacconi (127), Matteo Meschini (121), Marco Ciabattoni (98), Lucia Iezzi (76), Marco Funari (64) e Luca Costantini (53). Per la minoranza, invece, entrano Alvaro Cesaroni (che però ha già annunciato che si dimetterà subito per lasciar spazio al primo dei non eletti, ovvero Alberto Antognozzi con 92 voti), Domenico Gionni (125) e Francesca Perugini (109). Composto il consiglio comunale anche a Montemonaco, dove è stata confermata sindaca Francesca Grilli. Per la maggioranza entrano Luigi De Angelis (45 preferenze), Marco Innamorati (41), Angelo Mazzarelli (30), Maria Chiara Corbelli (29), Fiorella Tizi (28), Margherita Giannini (24) e Massimiliano Perticarà (21). Per la minoranza, oltre al candidato sindaco sconfitto Elio Costantini, saranno in consiglio Mauro Paoletti (8 preferenze) e Mirko Gagliardi (3). A Roccafluvione, poi, la vittoria è andata a Emiliano Sciamanna, che ha battuto gli altri tre contendenti, tra cui il sindaco uscente Francesco Leoni. In consiglio entrano, per la maggioranza, Maria Cicconi (101 preferenze), Mario Bufagna (67), Roberto Paoletti (67), Riccardo Chiericoni (65), Vanessa Angelini (61), Stefano Citeroni (59) e Walter Galotto (59). Per la minoranza, invece, ci saranno i due candidati sindaco Francesco Leoni e Guido Ianni (fuori l’altro aspirante primo cittadino Emidio Angellozzi), oltre a Francesca Silvi (62 voti). Curiosità: Leoni e Ianni passano dall’essere sindaco e vicesindaco uscenti a consiglieri di opposizione.

A Venarotta, con la riconferma di Fabio Salvi, per la maggioranza entrano Raffaele Morganti (123), Andrea Trenta (115), Claudia Mancini (80), Federico Mancini (76), Domenico Brunetti (69), Annarita Ciannavei (65) e Fabiola Celani (44). Per la minoranza, oltre al candidato sconfitto Roberto Maravalli, comporranno il consiglio Giuseppe Catalini (15) e Alessio Catalini (3). Infine, a Palmiano, per la maggioranza (il nuovo sindaco è Emidio Ortolani), siederanno in consiglio Gherda Di Pietro (11 preferenze), Giuseppe Amici (9), Emiliano Serafini (9), Katia Tempestilli (8), Michela Arragoni (8), Emidio Bartolini (6) e Irene Laurenzi (4). Per la minoranza ci saranno il candidato sindaco sconfitto Marco Mariani (escluso il terzo candidato Gianluca Capriotti), Emidio Tirabassi (14) e Lodovico Ferretti (11).

Matteo Porfiri