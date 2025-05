Giorgio Nibbi del Circolo nautico vince a Follonica

Domenica si sono concluse due competizioni veliche importanti, alle quali hanno partecipato i giovani atleti del Circolo Nautico Sambenedettese. A Riva del Garda si è svolta la terza tappa dell’Italia Cup Ilca, organizzata dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con l’Associazione Ilca Italia. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti nelle classi Ilca 7, Ilca 6 e Ilca 4. Stefano Pagano del Cns è rientrato nella classifica della Flotta Gold, buone le prove di Mattia Neroni e Giorgio Croci, allenati dall’istruttore Alessandro Marsili.

A Follonica, invece, si è conclusa la seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, ospitata dalla Lega Navale Italiana di Follonica dal 9 all’11 maggio. L’evento ha visto la partecipazione di giovani velisti provenienti da tutta Italia, suddivisi nelle categorie Juniores e Cadetti. In quest’ultima gara, Giorgio Nibbi del CNS ha vinto la regata, precedendo 335 atleti della Divisione A. "È un risultato molto prestigioso, maturato dopo la recente selezione agli europei e ai mondiali che non era andata come volevamo – ha dichiarato l’istruttrice Chiara Laurenzi - ma, oltre al successo di Giorgio, anche la squadra nel complesso si è fatta valere". A Follonica, con Giorgio Nibbi, hanno gareggiato Agata Bonaventura, Benedetta Garnier, Leonardo Hiro Massi, Filippo Pruno, Filippo Costanzo, Chiara Coccia e Mattia Bonatti.

