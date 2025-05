"Semplice, umile e con tanti valori"

"Riccardo è stato un grandissimo amico di mio figlio, che purtroppo non c’è più. Anche per questo motivo, quindi, con lui c’è un legame speciale". Il racconto è di Rosalba Alesiani, che poi aggiunge: "E’ un ragazzo semplice, umile, cresciuto in una bellissima famiglia. Ha tanti valori e lo dimostra ogni volta. Al di là delle sue capacità calcistiche, noi rotellesi gli vogliamo bene proprio per il bravo ragazzo che è e che è sempre stato. Ogni volta che torna, sorride sempre a tutti e conferma di non essersi montato la testa, come spesso fanno i calciatori quando diventano campioni" la sua conclusione.