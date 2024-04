Con ’Musa’ spazio alla street art: lungo murale al parco

Nei giorni scorsi è terminata la prima edizione di Musa - Monteprandone Urban Social Art, festival di street art che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare questa forma artistica, offrendo spazi piccoli o grandi all’arte, portando la creatività sui muri di Monteprandone e Centobuchi. L’edizione zero del festival, pensata e voluta dall’amministrazione comunale, curata dalla cooperativa sociale Pagefha, in collaborazione con molti enti ed associazioni locale, ha visto la direzione artistica dello street artist milanese Cristian Sonda. Il lungo murale realizzato al parco della Conoscenza di Centobuchi è un’opera di arte partecipata, un processo creativo che ha coinvolto oltre 150 cittadini della comunità di Monteprandone e Centobuchi. L’opera, infatti, è stata realizzata da bambini ed adulti, da anziani e disabili di diverse etnie e culture che, per oltre una settimana, mattina e pomeriggio, hanno creato l’opera pubblica, lunga oltre cento metri. "In un presente che proprio in questo contesto storico desta più che una preoccupazione per l’equilibrio politico alle porte dell’Italia – spiega lo street artist Cristian Sonda – insieme alla comunità di Centobuchi abbiamo voluto lasciare un segno permanente".