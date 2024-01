Concessioni e spiagge per cani: "È necessario fornire servizi"

Riflettori puntati sulla prossima stagione turistica: il centrosinistra marca stretto il vertice comunale per sapere cosa abbia intenzione di fare sull’avvio delle aste relative alle concessioni balneari e per la realizzazione di spiagge dedicate agli animali. Per quanto riguarda il primo argomento saranno Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri a porre delle domande nella prossima seduta di question time, partendo dalla proroga alle concessioni fino al 31 dicembre 2024, considerata non conforme al dettato normativo e giuridico. "Questa amministrazione ha proceduto a definire le modalità per la messa a gara delle concessioni demaniali marittime – incalzano i consiglieri – In ragione di quale interesse le concessioni sono state prorogate ancora di un anno in maniera generalizzata, senza procedere con i bandi di gara da concludere entro l’anno come imposto dalla legge? Sono stati valutati, in termini di danno di carattere economico, erariale e di immagine, gli esiti di eventuali ricorsi in sede amministrativa e penale contro la delibera di proroga?".

Domande simili erano state poste anche dal gruppo di Azione solo alcuni giorni fa. Il centrosinistra inoltre chiede se siano stati considerati i rischi per la stagione estiva, qualora eventuali sentenze dovessero sottrarre le concessioni demaniali agli attuali titolari. Canducci e Bottiglieri quindi esortano il vertice comunale ad invertire la marcia, promuovendo l’avvio delle gare e prevedendo che le nuove assegnazioni non avvengano prima del prossimo autunno. Infine, Viale De Gasperi viene invitato a valorizzare tutto l’arenile cittadino, garantendo la massima fruizione delle spiagge libere. Sull’altro fronte, quello del turismo ‘pet friendly’, a muoversi è Simone De Vecchis.

"In un’ottica di sviluppo dell’accoglienza turistica – spiega il consigliere del misto – è ormai fondamentale per un comune che vive di turismo balneare, fornire servizi ai possessori di animali di affezione tra i quali quello di poter portare il proprio animale in spiagge facilmente accessibili e dotate di servizi ad hoc". In base a recenti trattative fra il comune e l’Autorità di Sistema Portuale, l’area deputata ad accogliere una spiaggia per cani è quella che va dal braccio nord del porto fino al confine con Grottammare. Per De Vecchis, il quale chiede che esito abbia avuto tale iniziativa, servirebbero tre spiagge di questo tipo: "una nella zona nord della città, una a metà lungomare e una nella zona di Porto d’Ascoli e della Sentina".

Giuseppe Di Marco