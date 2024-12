Controlli a tappeto: scattano le multe e i sequestri di pesce

In occasione delle festività natalizie, com’è ormai abitudine, la guardia costiera della direzione marittima delle Marche, mette in campo un’intensa attività di controllo sulla filiera della pesca per tutelare il prodotto ittico made in Italy e la salute dei consumatori. Sul territorio regionale i militari della Marina hanno eseguito 140 ispezioni, elevato 32 sanzioni amministrative per un ammontare di 50 mila euro e sequestrato 2.200 chilogrammi di pescato e 8 attrezzi da pesca. A San Benedetto gli operatori della guardia costiera si sono concentrati sulla pesca delle vongole ed hanno rilevato irregolarità a bordo di tre natanti. La contestazione è sempre la stessa, lo sbarco di quantitativi di vongole superiori a quelli massimi consentiti. Due delle tre imbarcazioni non avevano effettuato una corretta registrazione dei dati di cattura e di sbarco sul giornale di pesca. I militari hanno così proceduto ad elevare 5 sanzioni amministrative per un ammontare di 10 mila euro ed al sequestro di 70 Kg di vongole che, dopo l’accertamento sanitario, sono state rigettate in mare. Si tratta di attività che si svolgono regolarmente tutto l’anno per garantire la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole, salvaguardando il cittadino, la risorsa ittica e l’ambiente. L’operazione denominata ’e-Fishing’, svoltasi su tutto il territorio nazionale, sarà attiva fino a gennaio 2025. Vi è stata una fase preliminare di analisi per individuare le attività di interesse e una fase operativa di contrasto ad attività di pesca illecita.

ma. ie.