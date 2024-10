Coordinatrice infermieristica. Ecco la nomina di De Angelis

Veronica De Angelis è la nuova coordinatrice infermieristica del day hospital del Dipartimento medico, dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. L’incarico è stato conferito con determina del direttore generale Nicoletta Natalini, in seguito all’espletamento da parte dell’Azienda di una selezione interna avvenuta tra candidati in graduatoria. Si tratta della terza nomina, avvenuta in due mesi, di questa figura professionale, strategica e molto importante, che ha il compito di organizzare e coordinare le attività in una unità operativa ospedaliera, o in una struttura sanitaria. Accompagnata dal direttore facente funzione delle professioni sanitarie, Massimo Massetti, dagli incarichi di funzione della macro area ospedaliera e dipartimentale, rispettivamente Cristina Brunetti e Simona Collecchia, De Angelis ha incontrato il direttore dell’unità operativa complessa di oncologia medica, Francesca Chiara Giorgi, e le colleghe infermiere del reparto. L’incarico della De Angelis ha decorrenza dal primo ottobre scorso e avrà la durata di cinque anni. Prima di Veronica De Angelis, l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli aveva già nominato altre due nuove coordinatrici infermieristiche: Ilaria Piunti per la Casa della salute di Ripatransone e Sara Traini per l’unità operativa complessa di pneumologia dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. L’Ast di Ascoli procederà, prossimamente, con la nomina di una quarta coordinatrice infermieristica, nell’ottica della copertura dei posti di questa figura professionale che sono diventati vacanti.