Così risorge Castel di Lama. Lavori per oltre 11 milioni

Sopralluoghi in provincia di Ascoli per fare il punto sulle opere di ricostruzione pubblica e privata. Il Commissario Guido Castelli, insieme al Sub Commissario Gianluca Loffredo e ai rispettivi staff, ha visitato il Comune di Castel di Lama.

A Castel di Lama sono programmati diciassette interventi di ricostruzione pubblica, per un valore di oltre undici milioni di euro. Per quanto riguarda la ricostruzione privata, sono 163 le domande di ricostruzione presentate, di cui 126 sono state approvate dall’Ufficio speciale ricostruzione, per un valore di 64 milioni di euro.

In base all’andamento dei cantieri, sono stati inoltre liquidati alle imprese 46 milioni di euro. Sono già a inizio lavori la riqualificazione di piazza della Libertà con realizzazione di parcheggi e servizi, per un valore di 500mila euro (di cui 300mila euro già liquidati); la riqualificazione del viale alberato di Via Scirola, per un valore di 330mila euro (198mila euro già liquidati); la riqualificazione della Bambinopoli V2, del Parco Pubblico e delle aree gioco, per un valore di 230mila euro, (69mila euro già liquidati) la rigenerazione urbana della frazione Sambuco mediante la realizzazione di parcheggi e aree verdi attrezzate, per un valore di 100mila euro (60mila euro già liquidati); la messa in sicurezza di strade comunali mediante lavori di asfaltatura, per un valore di 345mila euro (310 mila già liquidati).

Sono stati già approvati i progetti per l’archivio-biblioteca museo (ex municipio, 73mila euro), per la chiesa di San Maria in Mignano (400mila euro), per l’intervento di miglioramento sismico del Circolo ricreativo, (405mila euro), per Santa Maria degli Angeli (320mila euro), per la sistemazione del dissesto della strada comunale via dell’Industria (1,8 milioni di euro).

Nelle fasi finali di collaudo troviamo invece la scuola media Mattei (101 mila euro) e il risanamento della copertura della palestra comunale (42mila euro). Devono inoltre essere avviate le procedure per la palestra della scuola Mattei (424 mila euro), per, la scuola media Enrico Mattei (3,7 milioni), per la scuola materna Via Carrafo (1,17 milioni) e per la scuola elementare ISC Castel di Lama capoluogo. "Vogliamo far sì che la ricostruzione restituisca alla sua comunità edifici pubblici, viabilità, scuole e luoghi di culto, migliorandone la sicurezza e la fruibilità" commenta il commissario Guido Castelli.