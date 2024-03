Da manager ad artigiana: "Ora sono libera"

Ci sono donne luminose che sanno splendere di luce propria, che hanno il coraggio di cambiare la loro vita e la forza di inseguire un sogno. È andata così per Roberta Martinelli, 47 anni, di San Benedetto, dopo 17 anni di lavoro sicuro in una ditta di telefonia, ha scelto di inseguire il suo sogno è oggi ha una bottega artigiana online, ’Segni gioielli’, con la grande vetrina di Instagram. Roberta realizza piccoli gioielli con le pietre dure, ogni giorno si sveglia col sorriso e con l’idea di aver fatto la scelta giusta: "Mi occupavo di vendite, seguivo i negozi di tutta la regione e spesso stavo anche fuori. Mi sono accorta non mi stavo godendo niente, dopo i 40 anni mi chiedevo se la vita fosse tutta lì, avevo i miei figli che crescevano ma spesso ero lontana". Un ottimo stipendio, una bella carriera, ma pochissima qualità della vita. Subito dopo la pandemia la svolta: "Ho restituito la macchina aziendale, rinunciato a tutti i benefit per dedicarmi a questo progetto, un passo alla volta mi sono creata un lavoro. Ho utilizzato soprattutto i social, cercando anche di capire i meccanismi e le dinamiche che ci sono dietro e che non sono sempre così evidenti. Poi l’anno scorso ho fatto il salto: ho aperto un sito web e ho la partita iva, dando vita ad un’attività più strutturata. Quindi con Pinterest e Instagram ho creato un vero e proprio sistema che mi permette di mantenermi e di fare quello che mi piace". Come nasce la passione per l’artigianato? "Intanto lavoravo le pietre come hobby, con il Covid la cosa si è ampliata, ho cominciato a stare a casa, ad avere tempo, a studiare. Sono autodidatta, ho visto video e corsi on line, prendo semi lavorati e li assemblo a seconda del mio gusto. Ho studiato marketing, poi ho aggiustato la mia vita a seconda di quello che devo fare. Volevo crearmi un lavoro on line e ci sono riuscita, oggi la mia qualità della vita è decisamente migliorata". Quasi 10 mila persone la seguono sui social, i clienti sono affezionati e acquistano sempre più di una volta: "Ho puntato su una relazione che si è creata con empatia, con i miei clienti. Il lavoro è partito benissimo, quando ho aperto il sito c’è stata la svolta, ho lavorato bene, quest’anno ancora di più, guadagno come quando ero assunta a tempo indeterminato. Volevo mantenermi facendo una cosa che mi piace. Sono rinata e felice, mi alzo come se tutti i giorni fossi in ferie". Roberta prende le pietre da fornitori indiani, affidabili e sicuri, realizza anelli, collane, orecchini in argento col bagno in oro e le pietre sono momenti di luce e colore: "Festeggio i due anni di attività, oggi siamo qui, e a guardare le pietre sorridendo sempre".

Angelica Malvatani