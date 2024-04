Dal Jazz bike tour al grande anello: "Il nostro territorio da valorizzare"

È stato presentato al Caffè Meletti l’Educational e Jazz Bike Tour assieme ai risultati di promozione raggiunti con l’azione ’Gaba -Grande anello dei borghi ascolani’. Presenti il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore alla Cultura e Turismo di Acquasanta Terme, Elisa Ionni, il Consigliere comunale di Comunanza e Presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, il vicesindaco di Roccafluvione, Guido Ianni; l’architetto dell’Ufficio tecnico del Comune di Venarotta, Simone Cipollini. A presentare il tutto, il responsabile del servizio di promozione del Gaba, Emanuele Luciani di ‘Galee Sibilline’ assieme a Valeria Nicu e Massimo Scendoni. Obiettivo dell’incontro è stato il lancio delle novità promozionali da realizzarsi nel corso della primavera del 2024 e le azioni già realizzate: l’Educational sul Gaba, il video promozionale per il mercato tedesco, il Jazz bike tour, i prototipi di maglie e gilet gadget, la mappa bilingue del Gaba. Molte sono le azioni già svolte nel 2023 come la pubblicazione della guida in versione inglese e presentata dal sindaco Fioravanti alla Fiera Internazionale del Turismo di Rimini lo scorso ottobre, la traduzione del sito in tedesco e l’iscrizione a diversi portali. Nel corso della conferenza è stata presentata la nuova mappa degli itinerari già distribuita agli Iat dei quattro comuni partner e i prototipi dei gadget tecnici gilet e maglia per escursionismo e ciclo-escursionismo. Evento centrale sarà l’Educational e il jazz bike tour che si terranno nel weekend del 26, 27 e 28 aprile. L’educational metterà insieme giornalisti, blogger e agenzie di incoming: il tour conoscitivo permetterà alle agenzie di testare il percorso per poi poterlo vendere ai propri clienti.

Il Jazz bike tour coinvolgerà pubblico locale ed esperti delle associazioni bike arricchendo il tutto con la musica del ‘Michele Sperandio Quartet’, scelto oltre che per l’appeal musicale e capacità tecniche, anche a seguito della performance di richiamo su Visitnaples. "Sono molto soddisfatto della crescita del Gaba nella direzione dei mercati nazionali e internazionali – ha dichiarato il Sindaco Fioravanti – Progetti come questo permettono di far conoscere Ascoli e il Piceno oltre i nostri confini, unendo l’aspetto locale con quello globale in quell’idea di città metromontana che stiamo portando avanti da alcuni anni". E soddisfatta anche l’assessore Ionni: "Crediamo molto nelle attività che si stanno portando avanti e che valorizzano le peculiarità di ciascun Comune".

Valerio Rosa