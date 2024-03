Dileo bomber. E l’under 17 trafigge Palermo

ascoli

2

palermo

0

: Zagaglia, Eulisi, Flaminio, Russo, Ledesma (dall’11’ s.t. Mascaretti), Di Filippo, Pellino (dal 20’ s.t. Cicconi), Barraco (dall’11’ s.t. Pettinari), Tatoscevitz (dal 40’ s.t. Boccitto), De Witt (dal 40’ s.t. Comparelli), Caramori (dal 20’ s.t. Dileo). Panchina: Gabriele, Livon, Ippolito. Allenatore: Giorgi.

PALERMO: Ingrassia, Vitale, Barranco, Ribaudo, Runza, Avena (dal 42’ s.t. Regina), Occhione, Rosciglione (dall’11’ s.t. Visconti), Vaccaro, Brutto, Sapuchella (dal 1’ s.t. Martinez). Panchina: Faraci, Cirafici, Cracchiolo, Maggio, Scalavino, Cottone. Allenatore: Del Grosso.

Arbitro: Skura di Jesi.

Marcatori: al 21’ s.t. e al 35 s.t. Dileo

Note - ammoniti Zagaglia, Eulisi, Dileo per l’Ascoli. Corner 4-7.

Nei risultati fatti registrare dal vivaio nell’ultimo fine settimana spicca a vittoria dell’under 17 di Gigi Giorgi, capace di liquidare il Palermo nel match andato in scena domenica al Picchio Village. I bianconeri sono stati bravi a capitalizzare al meglio le occasioni venute in essere nel corso del secondo tempo. Il mattatore di giornata è stato il giovanissimo Di Leo, autore della doppietta risolutiva e in grado di produrre tre punti preziosi per la classifica dell’Ascoli. Un punto, invece, quello ottenuto dalla formazione under 16 di mister Monaco che in trasferta a Bari è riuscita a rispondere ai padroni di casa dopo che i biancorossi erano passati in vantaggio. Il confronto andato in scena al campo sportivo ‘Antonucci’ di Bitetto aveva visto proprio il Bari rompere gli indugi nel finale di primo tempo con il momentaneo vantaggio assestato da Scarano. In avvio di ripresa ecco la reazione del Picchio che non si è fatta attendere.

A rimettere in equilibrio le sorti della gara ci ha pensato capitan Tocchi. Sempre contro i pugliesi dei pari età sono finiti ko gli under 15 allenati di Cusimano.

Alla fine delle contesa sono stati i padroni di casa ad imporsi di misura per 1-0. Qui ad imprimere la propria firma sul tabellino dei marcatori è stato Silvestri nel corso della prima frazione del match. A chiudere il quadro complessivo di giornata infine ci hanno pensato gli under 14 di Bonfiglio che, in casa contro la Roma, si sono fatti battere per 2-0 nell’ultimo impegno del proprio campionato.

Spietato il giallorosso Vanacore, autore delle due reti in grado di permettere ai capitolini di portare a casa il successo.

Nella foto: mister Giorgi