Dopo il grazie del Papa la nostra marineria ancora in televisione

Questa sera, dalle 21.45 su Rai3 torna il programma Macondo" con Camila Raznovich. Si tratta del nuovo "show sull’ambiente" di Rai Cultura , dove si parlerà anche dei pescatori di San Benedetto. La troupe di Macondo, in prima linea per un ambiente più pulito, salirà a bordo dei pescherecci dei pescatori sambenedettesi, citati recentemente anche da Papa Francesco per la loro attività di raccolta e recupero delle plastiche che inquinano l’Adriatico. Un’attività che nei primi tre mesi del progetto "A pesca di plastica" ha consentito di raccogliere 44 tonnellate di rifiuti di vario genere. Grazie a questo impegno la zona di mare più vicina alla costa ora è molto più pulita. I pescatori affermano di non incontrare più materiale inquinante, cosa diversa, invece, più a largo, sulle rotte delle navi dove vengono ancora recuperate plastiche, lattine, bottiglie e materiali ferrosi. Un’attività di forte sensibilizzazione andrebbe fatta anche in questa direzione, affinché il personale delle navi commerciali in transito in Adriatico, la smettano di buttare i rifiuti in mare, altrimenti tutto il lodevole impegno profuso dalla marineria sambenedettese non ha alcun senso. Fra gli ospiti della puntata: Emma Bonino, Corrado Augias, Vincenzo Schettini, Marco Spinelli,