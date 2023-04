’È bello volersi bene’ Campagna a sostegno delle donne in difficoltà

C’è tempo fino al 15 aprile per contribuire a "È bello volersi bene", la campagna di raccolta di oggetti per la cura del corpo e del benessere delle donne ospitate in strutture di accoglienza. Un’iniziativa che nasce all’interno della rassegna "Lei è Franca Viola": è possibile recarsi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune per consegnare gli oggetti ed i prodotti che dovranno essere rigorosamente nuovi. E’ possibile fare dono di prodotti per l’igiene, accessori di bellezza o di uso quotidiano, cosmetici e tutto ciò che rientra nella cura del corpo. "Una catena di solidarietà che abbraccia idealmente le donne - ricorda l’Assessora ai Servizi Sociali Loretta Morelli – che il Comune sta mettendo in campo da tempo con la collaborazione della rete territoriale dei centri antiviolenza e la nuova realtà di accoglienza Casa Sandra. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’intero territorio, verso le tante realtà che sostengono un numero in crescita di donne in difficoltà".