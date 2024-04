Festa della Liberazione, ecco le iniziative dell’Anpi

Biciclettata e corteo, pranzo e merenda finale: sono tante le iniziative messe in piedi dalla sezione sambenedettese dell’Anpi per il prossimo 25 aprile. La proposta dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è stata presentata ieri mattina in sala consiliare dal presidente provinciale Antonio Bruni, i vicepresidenti Emanuela Mazzocchi e Sami Ghanmi, l’ex coordinatrice Angela Verdecchia e la presidente Fiab Paola Bruni. La Liberazione verrà celebrata al grido di ‘Viva la Repubblica antifascista’:sini inizierà alle 9.15 in via Nebbia, dalla quale partirà la biciclettata ‘Resistere, pedalare, resistere’ in collaborazione con la Fiab, che si dipanerà per i luoghi legati alla liberazione del nazifascismo. "È nostra intenzione – ha detto Antonio Bruni - dare un segnale forte e sensibilizzare le istituzioni europee affinché prendano un impegno netto per la pace mondiale. La riflessione, inevitabilmente, si concentrerà sui conflitti in Ucraina, Israele e Palestina". Al termine della pedalata ci sarà, quindi, il ‘Pranzo resistente’ (alle 13) e poi alle 16 il corteo da piazza Matteotti: del segretario socialista, quest’anno, ricorre il triste centenario dell’assassinio da parte dei fascisti (il 10 giugno). Tra l’altro una delle tappe sarà in corrispondenza dell’abitazione di Harry Schindler, eroe di guerra scomparso nel febbraio 2023. Il corteo, quindi, transiterà per le strade che hanno preso il nome degli antifascisti: via Neutro Spinozzi, piazza Nardone, via Pizzi, via Gramsci, via Fiscaletti, via Paolini e via Mazzocchi. Durante le soste, gli studenti dell’associazione Robin Hood proporranno delle letture sull’attività partigiana. La visita terminerà in piazza Pazienza, dove alle 17 avrà luogo la merenda sociale con tanto di musica e spettacoli. "Questa iniziativa è in linea con quanto fa la Fiab a livello nazionale – ha spiegato la presidente Bruni - Pedalando in città, lentamente, avremo la possibilità di riflettere sull’importanza di promuovere un messaggio di pace". "San Benedetto ha avuto un ruolo importante nella Resistenza – ha messo in chiaro Verdecchia – Ma troppo spesso ce ne dimentichiamo, dato che i valori dell’antifascismo risultano, oggi, sviliti. Per questo è fondamentale creare momenti di aggregazione per ricordare ciò che è stato". Infine, per quanto riguarda la merenda sociale, Mazzocchi e Ghanmi hanno chiarito che chiunque potrà preparare e portare qualcosa da condividere, facendo proprio lo spirito popolare tipico del 25 aprile.

Giuseppe Di Marco