Fiabe, racconti e poesie: alla biblioteca comunale il libro di Maria Enrica Mori

A Castorano verrà presentato il libro di Maria Enrica Mori ‘Fiabe, racconti e poesie per sognare’.

L’appuntamento è per domenica prossima, alle ore 16.30, nella biblioteca comunale di Castorano. Per l’occasione ci sarà l’intervento dell’autrice, inoltre ci sarà

l’avvocato Luca Colacito

e l’attore e doppiatore

Danilo Amici. Un’occasione importante per molti bambini, ma anche per molti adulti che per un giorno vorranno tornare ad essere giovani. L’evento è stato organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale.