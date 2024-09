Fischio d’inizio per la ’Sport week’. Ecco il programma dei tornei

Inizia oggi la ’Grottammare Sport Week’ con i tornei di Beach Volley e Beach Bocce (spiaggia libera numero 29, Lungomare Colombo), per proseguire giorno dopo giorno fino al 14 settembre, con una carrellata di prove, esibizioni, conferenze, open day e intrattenimento sportivo. Madrina dell’iniziativa che punta a diffondere ed incentivare la cultura e la pratica dell’attività sportiva come modello educativo, di salute e di inclusione sociale è la campionessa ex azzurra di pallavolo, nonché concittadina, Chiara Di Iulio, che domenica 8 settembre (ore 18, piazza Kursaal) presenzierà alla premiazione delle eccellenze sportive locali. "Ci eravamo lasciati il 2 Giugno quando insieme abbiamo celebrato e onorato la presenza della parola ‘sport’ nella nostra Costituzione e oggi sono molto contenta di esser stata scelta come madrina della Grottammare Sport Week, prima edizione di una nuova manifestazione tutta in chiave sportiva – ha affermato la Di Iulio –. Per questo ringrazio il Sindaco, l’Amministrazione comunale e l’assessorato allo Sport con Biocca e Giannetti. Sono una persona che ha fatto dello sport la sua vita, quindi sarà bellissimo, insieme a tutta la città di Grottammare, respirare due settimane di sport. Ritengo che sia molto importante far capire quanto lo sport sia un elemento trainante, catalizzatore, inclusivo, educativo e di fondamentale benessere per tutta la comunità, specie per le nostre figlie e figli".

"Siamo entusiasti di presentare questa manifestazione che rappresenta una straordinaria vetrina per le numerose associazioni della nostra città – dichiarano il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore Alesandra Biocca –. Questo nuovo format non solo celebra lo sport, ma ne esalta i valori fondamentali come la salute, il benessere, l’inclusione e la sostenibilità.

Ma. Ie.