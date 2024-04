Furbetti dei rifiuti ancora in azione. A Castel di Lama sacchi abbandonati

A Castel di Lama i cittadini puntano il dito contro gli incivili, che nonostante i servizi non riescono ad adeguarsi ad un minimo di modernità. L’amministrazione comunale ha dichiarato solo pochi mesi fa guerra ai furbetti dei rifiuti, promettendo l’installazione delle fototrappole. Nonostante gli annunci il problema non sembra essere risolto, non solo in periferia, dove i cassonetti sono strapieni tutti i giorni anche di rifiuti di lavorazione, impedendo di fatto a chi paga regolarmente il servizio di conferire, ma anche nel centro abitato dove le buste, non solo nere, ma anche dell’indifferenziata, la fanno da padrone. Alcuni lasciano le buste in maniera disinvolta lungo il marciapiede: gli ultimi episodi si sono registrati nella centralissima via Po, sono riusciti a ridurre la via ad una autentica pattumiera. Il sindaco Mauro Bochicchio all’arrivo della nuova telecamere confidava che servisse a convincere qualche ‘irriducibile’ a conferire i rifiuti nei giorni e negli orari stabiliti, a salvaguardia del decoro urbano. Purtroppo non è andata così, adesso in molti sperano che dalle parole si passi ai fatti facendo funzionare E-Killer, sanzionando gli sporcaccioni. La causa dello sporco, purtroppo, è dovuta a persone che incuranti del bene pubblico abbandonano immondizia dappertutto, senza nessun scrupolo. I sacchi, poi, spesso si aprono e il malsano contenuto si sparpaglia ovunque.

Maria Grazia Lappa