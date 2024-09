Furgone bloccato al sottopasso, traffico in tilt a Villa Sant’Antonio

Traffico in tilt lungo la strada Salaria, all’altezza del sottopasso di Villa Sant’Antonio, davanti la chiesa di San Filippo Neri, a Castel di Lama. Un furgone con rimorchio è sceso nella discesa del sottopasso cercando di attraversarlo, subito si è accorto che la struttura è troppo stretta e bassa per il passaggio del mezzo e del rimorchio, a questo punto ha deciso di tornare indietro, non senza difficoltà, visto la grave pendenza della strada. Ogni tentativo è risultato vano e a questo punto alcuni cittadini hanno deciso di chiedere aiuto ai vigili del fuoco. Intanto il traffico per la zona Ancaranese è andato in tilt. Il problema ha bloccato l’accesso in direzione Ancaranese, code e disagi su tutta la strada.

Ancora una volta i sottopassi della città risultano inadeguati, rappresentano il vero tallone di Achille, incapaci di rispondere alle esigenze reale del territorio: il collegamento tra la Salaria e la zona industriale. Sui tre sottopassi è auspicabile porre l’accento e individuare delle soluzioni al più presto possibile perché spesso si ripropone il problema.