"Ha fatto tanto per essere lì"

Riccardo è l’orgoglio di Rotella – dice Monica Fioravanti –. E non potrebbe essere diversamente. Non tutti hanno la fortuna di aver dato i natali a un calciatore di Serie A. Io lo conosco benissimo, perché sono la madrina della sorella. Sono legatissima alla sua famiglia. Parliamo di un ragazzo che ha fatto tanti sacrifici per arrivare dove è arrivato. Nessuno gli ha mai regalato niente e si è meritato tutto questo. Si è privato di tante cose e ha fatto rinunce che per qualsiasi giovane sarebbe difficile solo immaginare. Ripeto, siamo orgogliosi di lui" la conclusione della sua compaesana.