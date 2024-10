I quadri di Gabrieli Viviani all’ospedale Sant’Orsola di Bologna

"Un’esperienza bellissima dove attraverso i colori dei suoi dipinti abbiamo ripercorso il viaggio di Gabriele verso il trapianto". Così è stata definita l’asta benefica dei quadri dell’artista ascolano Gabriele Viviani allestita nell’Aula Magna dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Un’asta che ha avuto luogo a seguito dell’incontro dal titolo ’Dermatologia, Trapianto e Arte’: la bellezza e l’arte medica che si incontrano creando un connubio di positività per i pazienti. Un incontro promosso dall’Associazione Nazionale dei Trapiantati di Cuore – Atcom con la sua Presidente Francesca Agostino e in collaborazione con il reparto di Dermatologia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna diretto dalla professoressa Bianca Maria Piraccini. Gabriele Viviani, ormai artista di fama internazionale, ha esposto nell’occasione alcune sue recenti opere: alcune sono state donate, altre sono state battute all’asta benefica che ne è seguita, il cui ricavato verrà reinvestito da Atcom nel miglioramento della struttura ‘Tetto Amico’, sito di accoglienza ed ospitalità per tutti i trapiantati e trapiantandi di organo, vero fiore all’occhiello del Policlinico Sant’Orsola. I quadri dell’artista Gabriele Viviani, anch’egli trapiantato di cuore, hanno trasmesso attraverso il loro linguaggio di linee danzanti, vere emozioni.

Valerio Rosa