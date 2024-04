Il primario di gastroenterologia consigliere nazionale Aigo

Un altro prestigioso riconoscimento è arrivato per una delle eccellenze dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Il responsabile dell’Unità operativa di gastroenterologia e endoscopia interventistica dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, Filippo Antonini, è stato nominato consigliere nazionale dell’Associazione italiana gastroenterologi e endoscopisti digestivi ospedalieri (Aigo), ovvero la principale società scientifica del settore che raccoglie oltre duemila specialisti in tutta Italia. Erano più di 20 anni che un gastroenterologo delle Marche non otteneva questo importante incarico. Fondata a Roma e impegnata da oltre 50 anni nella promozione del progresso, della prevenzione e della cura delle malattie digestive, l’Aigo vede nel 2009 l’ingresso di Antonini che, dal 2019 al 2021, diventa il presidente della sezione regionale Marche. La nuova nomina a consigliere nazionale è stata ufficializzata nel corso dell’assemblea nazionale della società che si è svolta nei giorni scorsi a Roma, in occasione del 30° congresso nazionale delle malattie digestive della Fismad, federazione di cui Aigo è uno dei soci fondatori. "E’ un grande onore per me" dice Filippo Antonini.