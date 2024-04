Il primo convegno degli apicoltori

Si è svolto presso la sede della Ser Formazione di Ascoli, il primo convegno sulle Api targato A.MA Associazione Apicoltori Marchigiani e Api Gold Picene dal titolo ‘Api e miele: la salute e le norme’. Dall’inaugurazione del centro di educazione ambientale mobile Patrocinato dal Comune e alla presenza del Ministro Lollobrigida, sono state innumerevoli le azioni portate avanti con lo scopo di contribuire in modo attivo e concreto alla difesa della biodiversità attraverso la salvaguardia delle api; infatti circa un terzo del nostro cibo dipende dall’incessante lavoro di questi piccoli insetti, non solo per la produzione di miele, ma anche per l’indispensabile lavoro di impollinazione. Il convegno ha proiettato gli operatori del settore al corretto svolgimento della professione con molteplici interventi. Nel mese di maggio la campagna di sensibilizzazione ci vedrà di nuovo protagonisti per le scuole con al centro la divulgazione della biodiversità, che è alla base della nostra agricoltura.