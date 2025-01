Il Rifugio Paci sorride:: "Tanti turisti e famiglie"

Le festività natalizie non sono state solo all’insegna delle sciate e delle ciaspolate, ma sono stati tanti quelli che hanno gradito la vita al rifugio, le mangiate davanti al camino acceso, le polente e i ‘bombardini’ tipici della montagna. E il Rifugio Paci in questo è stato un vero punto di riferimento. Di proprietà del Club Alpino Italiano e della Provincia di Ascoli, è gestito da quasi vent’anni dalla cooperativa ‘Integra’ presieduta da Fabio Bracchi. Ad accogliere i turisti e gli appassionati di montagna all’interno del ‘Rifugio Mario Paci’ sul Colle La Pelara lungo la strada che da San Marco conduce a San Giacomo, c’è l’infaticabile Laura Poli che assieme alla cuoca Barbara, offrono ristoro a centinaia di persone ogni giorno.

Laura com’è il bilancio di queste festività natalizie? "Molto positivo. Quando c’è la neve il Rifugio Paci offre uno spettacolo eccezionale e sono stati tanti quelli che sono venuti qui per fare uno spuntino o un pranzo. Tante famiglie, tantissimi bambini che qui possono godere di tutti i comfort".

Ci sono stati turisti? "Abbiamo registrato la presenza di tanti abruzzesi, ma anche da Ancona, Macerata e molti anche dalla riviera da Civitanova a Pescara. Tanti bimbi che non avevano mai visto la neve e che qui si son potuti divertire in tutta sicurezza".

Voi noleggiate anche le ciaspole: è una attività che funziona? "In questi anni la richiesta è aumentata dí parecchio. Non potendo sciare per poca neve o come in questi giorni in cui la seggiovia è ancora chiusa, sono stati tanti a chiederci di noleggiare le ciaspole per fare passeggiate e arrivare anche oltre la fine degli impianti. Tanti ragazzi in particolare, affascinati dal piacere di godere delle belle giornate di sole e di panorami davvero emozionanti".

Il Rifugio Paci è anche un centro di educazione ambientale: cosa avete offerto in questi giorni? "Abbiamo organizzato gite nel bosco per conoscere gli alberi e le foglie e poi anche all’interno del rifugio sono state particolarmente apprezzati i corsi di cartografia e come orientarsi in montagna. Corsi a cui hanno partecipato anche diversi adulti".

Ieri è arrivata la Befana anche al Rifugio, un appuntamento che si ripeterà nel tempo? "Ci sono famiglie che prenotano già adesso per il prossimo anno. Alcuni ragazzini sono anni che vengono a questo appuntamento e ormai sono diventati maggiorenni, ma è un pomeriggio che diverte e che piace davvero tanto. La Befana ha distribuito doni, ma soprattutto tanta allegria".

Valerio Rosa