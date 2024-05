Il sestiere di Sant’Emidio e l’arte per aiutare Iom e malati di tumore

Il sestiere di Sant’Emidio conferma il proprio impegno nel sociale a fianco dello Iom devolvendo alla sezione ascolana, guidata da Ludovica Teodori, l’intero ricavato della vendita delle opere d’arte realizzate lo scorso anno nell’ambito del ‘Grifo Art Festival’. I quadri verranno esposti da martedì nel loggiato del chiostro di San Francesco, negli spazi delle Botteghe Francescane, e saranno acquistabili da tutti coloro che desiderano contribuire al progetto. L’iniziativa è dedicata alla memoria di Adele Cappelli, docente e sestierante di Sant’Emidio morta tre anni fa proprio a causa di una malattia. "Ringrazio il sestiere e Gigi Silvestri, marito di Adele, per aver deciso di aiutarci nelle nostre attività – spiega Ludovica Teodori dello Iom -. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, ogni contributo è fondamentale, anche perché i bisogni sono aumentati dopo la pandemia e si fa fatica a sopperire alle varie esigenze in tutta la provincia. Noi, infatti, offriamo cure palliative, ma anche sostegno psicologico sia ai pazienti che alle loro famiglie. Abbiamo continuamente bisogno di aiuto e siamo davvero felici per questa iniziativa". "I sestieri sono associazioni di promozione sociale e, quando serve, devono essere anche di sostegno al sistema sanitario – proseguono Vittorio Crescenzi e Mariangela Gasparrini, rispettivamente console e caposestiere di Sant’Emidio -. Per quanto ci riguarda, negli ultimi anni abbiamo promosso molte iniziative dedicate alla prevenzione e continueremo a farlo". Grande impulso all’iniziativa, come detto, è stato dato da Gigi Silvestri, marito di Adele Cappelli. "Ho voluto portare avanti, in questo modo, la passione di mia moglie per l’arte – conferma il titolare delle Botteghe Francescane -. Mi auguro che in tanti vengano ad ammirare le opere, per poi lasciarsi conquistare dalla loro bellezza, acquistarle e dare una mano allo Iom, che rappresenta una realtà molto importante per la nostra città". Intanto, è stata presentata la terza edizione del ‘Grifo Art Festival’, in programma al sestiere di Sant’Emidio il 30 e 31 luglio, con l’esibizione di band e balli popolari, nonché il 2 agosto, con la pittura del ponte. In tale occasione, verranno realizzati altri quadri che verranno venduti il prossimo anno.

Matteo Porfiri