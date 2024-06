Spedizione punitiva dall’Abruzzo: devastato un locale, quattro feriti

San Benedetto del Tronto, 17 giugno 2024 – Alba da movida folle a San Benedetto dove un nutrito gruppo di nomadi di etnia Rom arrivati, pare, da Pescara, sono entrati in un locale da ballo della Riviera delle Palme devastandolo e spedendo al pronto soccorso quattro guardie giurate addette alla sicurezza.

I feriti sono molti di più, ma i membri della "spedizione" dopo la furibonda rissa se la sono filata per evitare l’incontro con le forze dell’ordine. Scattata la richiesta d’intervento, sul posto si sono precipitate le pattuglie del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri i cui militari si stanno occupando delle indagini nel tentativo di ricostruire la dinamica dei tafferugli che hanno causato la violenta rissa con il pestaggio del personale addetto alla sicurezza costretto a far ricorso alle cure del personale sanitario del pronto soccorso.

Una guardia giurata ha subito danni piuttosto seri, mentre i colleghi se la sono cavata con contusioni multiple e qualche ferita.

I Rom hanno scatenato l’inferno all’interno del locale danneggiando suppellettili, mobilia e attrezzature. Il personale della sicurezza è subito entrato in azione, ma difronte un numero elevato di esagitati, molti dei quali erano anche ubriachi, hanno dovuto soccombere.

I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze di alcuni dipendenti, dei frequentatori che all’alba erano ancora nel locale e gli stessi uomini della sicurezza per cercare di capire se si è trattato di un evento occasionale, che si è generato al momento per un qualche screzio, oppure se si è trattato di una vera e propria "spedizione punitiva" nei confronti del locale o di qualche persona che si trovava all’interno. Un accadimento grave, ad ogni modo, sul quale i militari dell’arma stanno cercando di fare luce.

C’è poi la questione delle persone ubriache. Com’era successo sabato della settimana precedente, nelle vie del centro, nella zona del molo sud e anche sul lungomare, vi sono stati diversi interventi dei sanitari per soccorrere persone sul filo del coma etilico. In via delle Tamerici sono stati soccorsi tre minorenni di nazionalità straniera.

Nel bilancio delle follie di fine settimana va aggiunto anche un incidente stradale accaduto all’incrocio fra via Alessandro Volta e via Tibullo accaduto all’alba di ieri. Un ragazzo di fuori città, venuto in riviera per trascorrere la serata, ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un palo. Sul posto il 118, carabinieri e vigili del fuoco.