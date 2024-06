Samb, fatta per il difensore Mattia Gennari

Dopo la riconferma di Nazzareno Battista, in casa Samb si ufficializza anche il primo acquisto. Si tratta del difensore centrale Mattia Gennari nella passata stagione in D con il Nardò. 33 anni a dicembre vanta un curriculum di tutto rispetto con quasi 300 presenze e 21 reti tra i professionisti con le maglie di Melfi, Aversa, Fermana, Vis Pesaro, Pistoiese e Montevarchi. A Nardò ha totalizzato 33 gettoni, mettendo a segno cinque gol. Sarà, quindi Gennari a guidare la retroguardia rossoblù nella prossima stagione. Ma chi sarà il compagno di reparto? L’arrivo di Gennari praticamente chiude la porta della Samb alle riconferme di Sirri e Sbardella. La dirigenza rossoblù punta forte sulla permanenza in riva all’Adriatico di Leonardo Pezzola. L’ex Empoli, ha sempre manifestato la volontà di restare alla Samb nonostante le lusinghe della Serie C, di Latina e Real Cerignola per la precisione. Pezzola, lo scorso anno, era reduce da un lungo infortunio totalizzando nella stagione 2022-2023 solo tre presenze tra Piacenza e San Donato. A San Benedetto il centrale difensivo, dopo un inizio in panchina, con prestazioni convincenti si è ritagliato uno spazio importante, confermando tutto il valore che lo posto all’attenzione generale con la Primavera dell’Empoli, tanto da esordire contro il Milan in Coppa Italia. Classe 2022 nell’ultimi campionato ha totalizzato 22 presenze, mettendo a segno anche due reti. Insomma la sua carriera è ripartita in Riviera e sicuramente un’altra stagione con la Samb gli sarà utile per riconfermarsi su ottimi standard di rendimento e di rilanciarsi maggiormente in prospettiva Serie C in una società ambiziosa e che sicuramente disputerà un campionato di vertice.

Il prossimo obiettivo di mercato è Sabah Kerjota. I classici rumor provenienti da fonti del calciomercato danno la Samb vicinissima all’esterno offensivo della Vigor Senigallia che dopo due ottime stagioni punta al salto di qualità. Ci sarebbe anche il Cesena sulle sue tracce ma il club presieduto da Vittorio Massi avrebbe sorpassato nell’ indice di gradimento del calciatore Pistoiese e Piacenza. Attualmente Kerjota è in vacanza in Albania ed una volta tornato in Italia farà sapere la sua volontà. Intanto Luca Faccioli ha detto si alla Samb. Salvo colpi di scena sarò lui, dunque, il nuovo direttore generale della società rossoblù. Il dirigente Infront ha infatti deciso di accettare la proposta del presidente Vittorio Massi cui spetta l’ultima parola. Da valutare solo se part time o a tempo pieno.

Benedetto Marinangeli