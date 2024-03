Il sindaco Luciani per il terzo mandato: "Campagna elettorale non sui social"

Candidatura ufficiale per il sindaco uscente Alessandro Luciani, per la lista ’Solidarietà, lavoro e partecipazione’. Accolto da una sala gremita, la serata è stata introdotta dal segretario del Pd locale Francesco Palma, che oltre a ribadire le opere portate avanti e l’approvazione del Prg, ha sottolineato l’impegno del sindaco uscente, soprattutto difronte a momenti molto difficili come il terremoto e il Covid, e inoltre ha ribadito il sostegno di tutti per la sua candidatura. Presenti all’incontro la consigliera regionale del Pd Anna Casini, il segretario provinciale Francesco Ameli. Nell’intervento il segretario provinciale ha ribadito che Spinetoli è un baluardo molto importante non solo per la Vallata, ma anche per la Provincia e inoltre ha rimarcato l’importanza anche del voto europeo, fondamentale per il Piceno per avere un europarlamentare a Bruxelles. Nel suo intervento il sindaco uscente si è dimostrato molto determinato, ha scandito momenti di racconto personale, attraverso l’excursus dei suoi impegni che l’hanno visto in prima linea sia durante il terremoto, sia durante il Covid. Il sindaco in questo terzo mandato può far leva sua una esperienza amministrativa maturata negli anni, e una serie di approfondimenti su temi centrali riguardanti il paese. Come un fiume in piena Luciani ha parlato degli appuntamenti che l’attendono: "Non faremo una campagna elettorale sui social – ha dichiarato – , ma sul territorio, busseremo casa, per casa per ribadire i nostri progetti". Il sindaco ha posto tre punti fondamentali: "In questi anni non abbiamo lasciato indietro nessuno né dal punto di vista sociale, abbiamo investito più di 500mila euro, né dal punto di vista sportivo. Abbiamo investito moltissimo su Spinetoli, dopo il restauro delle mura castellane procederemo ad implementare i servizi, su Pagliare la nostra attenzione non verrà meno. Voglio ribadire che in questi anni il nostro comune cresce in media di 50-60 abitanti, per questo era necessario un nuovo Prg che punti su 10mila abitanti. Abbiamo realizzato le circonvallazioni est e Ovest e punteremo sulla realizzazione della scuola media. Su questo paese lavorano circa 1600 persone, perché puntiamo sulle piccola e media impresa e questo sta dando risultati importanti. Tre sono le opere su cui poniamo la nostra attenzione: innanzitutto la ex scuola media Giovanni XXIII, che non sarà ceduta a privati, ma diventerà un importante polo di servizi per cittadini e associazioni, vogliamo riqualificare piazza Kennedy".

Maria Grazia Lappa