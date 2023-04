"Inaugurato il ponte di San Filippo": taglio del nastro e pesce d’aprile

I consiglieri comunali del partito democratico Francesco Ameli e Angelo Procaccini assieme a Manuela Marcucci, segretaria del circolo Sanità del Pd, protagonisti di una simpatica scenetta a metà tra lo scherzo vero e proprio e la polemica politica. Il pesce d’aprile organizzato dai tre esponenti del Pd è stato registrato e fotografato per poi essere diffuso sui vari social network, dove è stato ulteriormente condiviso e commentato più volte. Procaccini e Ameli con fascia tricolore e caschetto protettivo da cantiere hanno simulato il taglio del nastro all’imbocco del ponte di San Filippo, facendo credere per un attimo che si stesse realmente procedendo alla riapertura dello strategico passaggio che ormai da troppi mesi ha letteralmente spezzato in due la città, con tantissimi disagi per la viabilità. "Nei tempi e nei costi previsti, quella di oggi è una giornata storica per Ascoli, ora sarà di nuovo possibile attraversare la città: una grande vittoria per questa amministrazione che va nel verso di cambiare la storia", ha detto Ameli nel breve video che è stato diffuso.