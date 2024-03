Istituto Vivaldi e premio Capotosti. Il Comune punta sull’eccellenza

Istituto ‘Vivaldi’ e premio ‘Capotosti’: è all’insegna di illustri sambenedettesi che l’amministrazione intende valorizzare le eccellenze locali, attraverso attività e riconoscimenti che omaggiano la memoria di figure importanti per la storia cittadina, e non solo. Per quanto riguarda l’istituzione musicale, l’ente e la presidenza dello stesso intendono rilanciarne le attività con una serie di eventi che faranno parte del cartellone estivo. Come il festival ‘Piceno Classica’, che si terrà dall’1 al 31 luglio al Paese Alto e che sarà dedicato alla direttrice del ‘Vivaldi’, Daniela Tremaroli, scomparsa lo scorso febbraio. Alla sua memoria sarà dedicata anche un’aula dell’istituto, e così anche al suo fondatore, Salvatore Pettini. Tutte novità che sono state illustrate ieri mattina in sala consiliare dagli assessori Lia Sebastiani e Tonino Capriotti, il presidente del ‘Vivaldi’ Lito Fontana e dal dirigente Antonio Rosati.

Sebastiani peraltro ha spiegato che è in corso d’opera un progetto in collaborazione con Anci per intitolare tre strade cittadine a tre figure femminili di spicco. Attualmente però non ci sono vie da coinvolgere nel progetto, ma il tavolo delle pari opportunità ha individuato in Daniela Tremaroli una delle donne cui verrà dedicata una via. "Il ‘Vivaldi’ - ha spiegato l’assessora alla cultura - forma musicisti a livello internazionale sin dagli anni ‘70. Noi intendiamo valorizzare l’istituto, dando il massimo supporto alle sue attività. Oggi siamo qui per ricordare il fondatore Salvatore Pettini, che ha infuso nel suo lavoro una passione inimitabile, e così anche la maestra violoncellista Daniela Tremaroli, compianta direttrice artistica, che ha svolto un lavoro enorme". L’istituto quindi sarà protagonista di almeno tre eventi che si terranno fra primavera ed estate: la ‘Notte dei musei’ (18 maggio), il tradizionale ‘Concerto all’alba’ di ferragosto e una vecchia conoscenza: il festival ‘Piceno Classica’, che avrà luogo per tutto il mese di luglio al vecchio incasato, e che sarà diretto dal maestro Luca Magni. "Dopo aver finito la sessione di saggi – ha commentato Fontana – ci siamo resi conto, dalla presenza di genitori, quanto ci sia bisogno di cultura, che a sua volta necessita dell’apporto dei giovani. La cultura è il biglietto da visita di un popolo, quindi ringrazio per l’appoggio di cui stiamo beneficiando a San Benedetto". Infine, il vertice comunale ha ufficialmente annunciato la prima edizione dei premi di laurea dedicata al professor ‘Piero Alberto Capotosti’ promossi in collaborazione con l’Univpm. Il bando è rivolto agli studenti delle facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche che hanno discusso la propria tesi nell’anno 2022-2023 o nel successivo, dal voto 105 in su. Le domande da presentare entro il 15 settembre, e le tesi selezionate riceveranno un premio di 2.500 euro.

Giuseppe Di Marco