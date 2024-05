La Cgil a Villa Sant’Antonio:: "Il lavoro torni tra i temi principali"

La Cgil torna a parlare dei problemi di lavoro e lo fa scendendo in piazza. Venerdì scorso, in via delle Partigiane, a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama, alcuni rappresentanti della Cgil, insieme a Vittoria Di Lorenzo, una cittadina, una mamma preoccupata del futuro dei figli, ma anche componente della direzione provinciale del Pd, hanno organizzato un banchetto per firmare il cambiamento. Tante le persone intervenute per sottoscrivere i quattro quesiti referendari promossi dalla Cgil. "Voglio ringraziare – ha detto Vittoria Di Lorenzo – le tante persone intervenute, la comunità di Castel di Lama per la partecipazione alla raccolta firme per il referendum. Essere qui è per me un dovere, un impegno, che vivo da sempre e prioritariamente. Rimettere al centro il tema di lavoro nell’agenda politica di un partito di sinistra e di tutti i cittadini, che ogni giorno soffrono le condizioni di un lavoro precario, mal retribuito e insicuro".