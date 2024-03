La pool nuoto protagonista agli Assoluti

Altri successi per la Pool Nuoto Sambenedettese, ai Campionati Italiani Assoluti e Giovanili di Fondo Indoor. Ad aprire i giochi è stato Lorenzo Pignotti, che ha sfidato i giganti del nuoto nei 50 stile libero, conquistando un onorevole quinto posto (22’’38); quarta piazza, invece, nella finale B dei 50 farfalla con 24’’21. Nota di merito anche per la sorella, Elisa Pignotti, che ha brillato nei 200 stile libero (salendo sul secondo gradino del podio nella categoria junior con 2’02’’30. Sesta, invece, nei 400 stile, segnalando un crono (4’15’’20) che la proietta verso nuovi orizzonti, e stupendo tutti nel primo 50, virando in testa davanti alla campionessa mondiale Simona Quadarella: segno che buon sangue non mente. Emanuele Costanza, allenato dalla Nandi Ars di Loreto, ma atleta del Pool, si è distinto nei 200 farfalla (2’00’’30) e ha conseguito un quinto piazzamento nei 100 farfalla nella categoria juniores con il tempo di 54’73. Chiara Spinozzi, Rebecca Ionni e Cecilia Parma hanno, invece, difeso i colori del Pool nelle lunghe distanze dei Campionati Italiani Giovanili di Fondo Indoor, classificandosi tra le prime trenta in Italia nelle rispettive categorie. Le prestazioni in vasca sono state straordinarie, con Lorenzo Pignotti vicino all’accesso alle finali dei 100 stile e 100 farfalla e Elisa Pignotti che ha dimostrato la sua forza anche nei 50, 100 ed 800 stile. Merito del lavoro svolto con i coach della Pool Nuoto Andrea Benedetti e Valeria Damiani che con il loro impegno e professionalità hanno ancora una volta elevato il livello competitivo della squadra, confermandosi tra i migliori nel panorama agonistico nazionale. Tutto senza disporre di una vasca da 50 metri nella quale permettere a questi ragazzi di allenarsi: gli atleti, infatti, sono costretti a peregrinare verso altre città, come Teramo o Pescara, per allenarsi sulla giusta distanza, ma nonostante questa penalizzazione il loro talento gli ha permesso di emergere.

Stefania Mezzina