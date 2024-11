La prof scrive al ministro:: "Tutto surreale"

Anna Maria, insegnante precaria di San Benedetto scrive al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. "Volevo informare la signoria vostra quanto sta accadendo in diverse città e province italiane, con l’assegnazione provvisoria a tempo determinato da parte delle Gps. Ogni anno si vive nel terrore di non essere nominati, perché avete permesso ad un algoritmo di decidere il futuro lavorativo di molti docenti e soprattutto della scuola stessa. Si lotta per la continuità didattica e per i diritti degli alunni in genere ma nessuno si batte per i diritti di chi nella scuola ci crede. Dopo cinque anni di supplenze al 30 giugno (sono docente precaria della scuola dell’infanzia) purtroppo in questo anno scolastico non ho ricevuto una nomina. Il provveditorato si difende dichiarando che qualora ci fosse da attribuire una colpa, sarebbe al docente stesso, per non avere scelto tutte le 150 sedi a disposizione e trovo irrispettoso dichiarare di essere in questo caso rinunciataria. Si deve essere fortunati ad essere nominati nei primi turni, altrimenti l’algoritmo stesso non torna indietro. Allora mi chiedo e chiedo a Lei, signor Ministro: a cosa serve accumulare punteggio se poi i posti vengono assegnati agli ultimi in graduatoria? Spero possa delucidarmi a riguardo e che possa spiegarmi perché lo Stato non paghi in tempi giusti le supplenze brevi, altro enorme problema. Ci si augura una nomina annuale, infatti, ma se non dovesse arrivare ci si accontenta di una supplenza breve, che lo Stato però paga dopo diversi mesi: non a caso sui social ci sono docenti che ad ottobre si sono lamentati di dover percepire la mensilità di giugno. Come poter vivere in queste condizioni e incertezze?".