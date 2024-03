La provinciale nel mirino:: "Una strada dimenticata"

A Spinetoli i cittadini alzano la voce e denunciano lo stato di degrado, incuria ed abbandono nel quale versa il manto stradale della provinciale, che collega Pagliare a Spinetoli capoluogo, ormai completamente dissestato e che rende la vita impossibile ai tanti automobilisti. A puntare il dito sono in tanti, che si dicono esasperati. "Hanno annunciato – dichiarano – che presto sarebbero iniziati i lavori per il rifacimento del manto della provinciale e invece è arrivata Pasqua e siamo ancora a questo punto. Della serie: ‘Campa cavallo che l’erba cresce’. Già fra poco inizierà a crescere anche l’erba e siamo sicuri che al problema dell’assenza di asfalto si aggiungerà anche quello del taglio dell’erba. Che cosa pensa di fare la Provincia? E soprattutto perché il Comune non sollecita un intervento urgente? Chiediamo con la massima urgenza un provvedimento per la sistemazione e bitumazione della strada, in quanto è in condizioni di grave pericolosità sia per i pedoni che per chi vi transita con le macchine, visto che ad oggi non è stato fatto nessun tipo di intervento. Apprezziamo i buoni propositi, ma è da troppo tempo che aspettiamo questi lavori di manutenzione, infatti parliamo di semplice manutenzione".

La strada effettivamente giace in condizioni inaccettabili, di abbandono. E’ piena di buche, voragini che costituiscono rischio e pericolo per l’incolumità pubblica, soprattutto in queste giorni di pioggia. "Tutti i giorni – proseguono i cittadini – chi percorre la strada rischia di essere coinvolto in incidenti stradali, la situazione di pericolosità è stata numerose volte segnalata e non si capisce perché non si interviene, chiediamo di intervenire, nel più breve tempo possibile. Questo tratto di strada non viene riparata da anni, chi di dovere intervenga".

Questa situazione mette in grave pericolo la circolazione e l’incolumità degli automobilisti e soprattutto di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti, oltre che ovviamente l’incolumità dei pedoni. Purtroppo nonostante le ripetute promesse la provinciale per Spinetoli rimane letteralmente un disastro.

Maria Grazia Lappa