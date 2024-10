La Samb si gode Lonardo: "Prestazione straordinaria"

Un ciclone rossoblù si è abbattuto sull’Isernia e si chiama Edoardo Lonardo. Autore di una tripletta che lo porta al primo posto nella classifica marcatori con sei reti seppure in coabitazione con Casolla del Fossombrone e Banegas dell’Aquila, ma senza avere mai calciato un rigore. E stiamo parlando di un ragazzo del 2005 che ha compiuto 19 anni lo scorso mese di luglio. "Lonardo - ha commentato Marco Mancinelli - ha disputato una prestazione straordinaria. Ha realizzato tre reti, partecipando al gioco della squadra e fornendo anche l’assist al gol di Kerjota. Deve solo mantenere questo standard di forma". Nella passata stagione aveva collezionato dodici presenze, spezzoni di gare, mettendo a segno un gol contro il Fossombrone che permise alla Samb di pareggiare in casa. Oggi è diventato uno dei punti di forza dello scacchiere disegnato da Palladini che lo ha lanciato in campo da titolare, come fece nel 2015-2016 dando spazio in attacco a Lorenzo Sorrentino anche lui under che con undici reti contribuì alla promozione in Serie C. Lonardo si giova anche della presenza in campo di Eusepi che pur non andando a segno ad Isernia si è confermato elemento imprescindibile a livello tattico per la Samb. Il capitano rossoblù fa a sportellate con i centrali avversari creando spazi per gli inserimenti, ma anche distribuendo preziosi consigli ai compagni di squadra e soprattutto a Lonardo. Sembra un po’ di rivedere l’ex attaccante dell’Udinese Claudio Vagheggi che nella stagione 89-90 con la maglia della Samb fece da chioccia ad un giovanissimo Max Fanesi che al suo esordio in Serie C a soli 18 anni mise a segno cinque reti in quindici presenze non tutte da titolare, per poi spiccare il volo verso Ancona. O addirittura tornando indietro nel tempo ecco il Mundial 82 Franco Selvaggi che nel campionato di Serie B 1986-1987 esaltò le qualità finalizzatrici di Roberto Di Nicola autore di 11 reti.

Ora la Samb è attesa da un ciclo estremamente duro di incontri. Innanzitutto il derby di domenica prossima con l’Ancona, poi la trasferta di Chieti ed infine ecco la Vigor Senigallia al Riviera delle Palme. Oggi la Prefettura deciderà se avallare o meno la direttiva del Casms sul divieto di trasferta per i tifosi dorici.

Benedetto Marinangeli