La Samb stringe i denti. Resta solo il terzo posto

Difendere il terzo posto in ottica playoff, dunque tenere a distanza l’Avezzano appena sotto di 4 lunghezze e oggi di scena a Tivoli. Sfumato prima il primo e poi la speranza di rimanere almeno aggrappati al secondo posto (come reagirà la squadra dopo le due sconfitte consecutive di L’Aquila e quella interna con il Campobasso lo si vedrà oggi), la Samb deve salvare il salvabile. In sostanza, deve tornare a vincere. Un successo alla squadra di Lauro manca dalla trasferta di Termoli del 10 marzo. La Samb dovrà anche ritrovare la strada del gol per poter vincere, nelle ultime cinque partite in cui ha messo insieme solo due punticini, ha realizzato solamente una rete, siglata poi da un difensore, Leonardo Pezzola, nella gara casalinga con il Chieti. Di contro, l’Atletico Ascoli, oggi padrone di casa, imbattuto da ben sette turni, in stato di grazia, e voglioso di chiudere la pratica salvezza. In caso di successo oggi potrebbe arrivarne anche la certezza aritmetica per la squadra di Seccardini. Tra le due formazioni, poi, c’è un conto in sospeso: la gara di andata che finì con un rocambolesco 2 a 2 con la Samb che si è fatta rimontare dopo il doppio vantaggio nei minuti finali. Mister Lauro, ieri, come d’abitudine ha coperto le carte: rifinitura a porte chiuse e nessuna dichiarazione. Non potrà contare su Battista squalificato.

Per il resto è probabile che qualcosa cambi rispetto all’undici opposto al Campobasso una settimana fa. Soprattutto in avanti. Cardoni dovrebbe tornare in panchina per fare spazio ad uno tra Fabbrini e Martiniello che andrebbe a completare il pacchetto offensivo con Senigagliesi e Tomassini. Con un attaco over, Lauro dovrà schierare un under a centrocampo, potrebbe essere Tourè che andrebbe ad agire con Arrigoni e Barberini. In difesa dovrebbe rimanere tutto invariato, a meno che non rientri Sirri al posto di Sbardella. Ad arbitrare il match di domani è stato designato Michele Pasculli di Como. Quella di oggi al Don Mauro Bartolini di Ascoli sarà una gara per pochi dal momento che l’acquisto del biglietto è stato vietato ai tifosi residenti in dieci comuni quali San Benedetto, Acquaviva Picena, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Ripatransone, Spinetoli e Martinsicuro. La Samb non potrà contare sul suo solito e nutrito seguito. Per chi resterà a casa, la partita sarà comunque trasmessa gratuitamente sul canale You Tube del club bianconero. Intanto, la Samb ha fatto sapere che domani, alle 10, verrà aperta la prevendita dei biglietti per il match con il Roma City, in programma al Riviera domenica 28 aprile alle 15. I tagliandi saranno acquistabili sul circuito Vivaticket, online sul sito web del club rossoblù, negli abituali punti vendita e presso il Samb store. s. v.