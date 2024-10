La Samb vuole ripartire. Ma c’è l’ostacolo Isernia

Dimenticare la gara con l’Avezzano e riprendere la marcia ad Isernia. Questo l’obiettivo delle Samb in vista della trasferta in terra molisana (fischio d’inizio alle ore 14.30). La sconfitta di mercoledì non deve lasciare strascichi in Eusepi e compagni. Anzi deve essere lo stimolo maggiore per un approccio alla gara di tono diverso rispetto a quello con i marsicani. Ad Isernia Eusepi e compagni troveranno una squadra gasata a mille dopo il successo in rimonta di Sora. Sotto di tre reti i molisani sono riusciti a ribaltare il parziale vincendo per 4-3. Inoltre sono i numeri a dire che l’Isernia ad oggi è la formazione più in forma del girone. Neopromossa in D, vengono da tre risultati utili consecutivi. Sette i punti conquistati in casa grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta (4-1 con il Teramo lo scorso 6 ottobre). Tra i biancoazzurri occhio all’attaccante argentino Facundo Cascio, autore di cinque reti. Palladini, comunque, ha già in mente la squadra che scenderà al Lancellotta di Isernia, dove troveranno oltre trecento tifosi rossoblù pronti ad incitare la Samb ma si riserva le ore precedenti all’incontro per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Confermato comunque il collaudato 4-2-3-1. Al centro dell’attacco tornerà capitan Eusepi, la cui assenza iniziale si è fatta sentire in termini di peso e capacità di tenere alta la squadra. Chiatante è l’unico indisponibile a causa dello stato febbrile. In difesa tornerà il terzino sinistro Orfano, con Zini che verrà schierato a destra. Paolini è stato convocato e le sue condizioni saranno valutate prima del fischio d’inizio del match. Per quanto riguarda il fronte offensivo, in ballottaggio per una maglia ci sono Baldassi e Battista. L’ex Ischia contro l’Avezzano non è sembrato al top della condizione a causa dello stato febbrile che lo aveva colto nei giorni precedenti. E quindi Battista potrebbe tornare dal primo minuto, come nella vittoriosa trasferta di Castelfidardo. Ma senza dimenticare la carta Fabbrini. Infine l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive ha vietato la trasferta al Riviera delle Palme ai residenti della Provincia di Ancona per il derby Samb-Ancona di domenica 3 novembre. Il match è stato valutato come partita a rischio.

Benedetto Marinangeli