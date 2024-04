La sfilata dei bersaglieri. Circonvallazione per il via

E’ imponente la macchina dell’organizzazione in vista del 71esimo raduno dei bersaglieri che si svolgerà ad Ascoli nelle giornate del 2, 3, 4 e 5 maggio, in occasione del centenario della fondazione del corpo. Il comitato organizzatore, forte di 26 elementi, è presieduto da Ugo Feriozzi; curerà tutto quello che riguarda logistica, eventi, marketing, sfilata, Villaggio Bersaglieri, comunicazione, ospitalità, logistica, etc. Cerimoniere sarà il colonnello Nicola Ciccarelli; occhio anche ai nuovi media e social dei quali si occuperà Maruska Traini. Marco Terrani e Michele Rosati sono i responsabili della sfilata, mentre Matteo Luzi si occuperà dell’ospitalità delle divise storiche e delle fanfare (insieme a Giovanni Ceccarelli e Tommaso Brattini). Carlo Guaiani curerà il Villaggio Bersagliere con Roberto Castelli. Nel comitato, con vari incarichi, anche Giuseppe Lucarini, Emiliano Fazzini, Vincenzo Tomassetti, Martina Anastasio, Piero Travaglini, Stefano Terrani, Mario Pennisi, Andrea Olori, Valerio Matricardi, Claudio Luzi, Andrea Luzi, Roberto Guerrucci, Pierluigi Martelli, Daniele Guerrucci, Davide Guaiani, Domenico Ceci. Le fanfare saranno dislocate ad Ascoli, San Benedetto, Grottammare, Ripatransone, Monteprandone, Colli del Tronto, Montalto Marche, Castignano, Castorano, Force, Comunanza, Acquaviva; nel Teramano a Controguerra, Mosciano Sant’Angelo, Teramo, Tortoreto, Alba Adriatica, Porto Sant’Elpidio; nel Fermano ad Amandola, Falerone, Montegiorgio, Fermo, Porto San Giorgio, Montottone; nel Maceratese a Pollenza, Montelupone, Potenza Picena, Macerata, San Ginesio, Caldarola, Urbisaglia, Penna San Giovanni, Montecosaro, Loro Piceno. Una fanfara starà ad Amatrice. Il gruppo Giocamondo si occupa di gestire le richieste di pernottamento.

L’ammassamento dei partecipanti alla sfilata è previsto lungo la circonvallazione nord all’altezza dell’ex Gil. Da viale Federici, al loro celeberrimo passo i bersaglieri si dirigeranno verso viale Vellei e poi Ponte Nuovo, Lungo Tronto Bartolomei, via Trieste, via Ceci, via del Trivio, Corso Mazzini, Piazza del Popolo, via Del Duca, via Trieste, Piazza Arringo, Battistero. Il deflusso è previsto in viale De Gasperi dove i bersaglieri troveranno ad attenderli i pullman.

Saranno disponibili gadget dedicati al raduno tra i quali l’Anisetta Meletti con etichetta dedicata all’evento, zaini e la medaglia ufficiale.

Peppe Ercoli