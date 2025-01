Ladri in azione in Vallata. Rubato borsello dall’auto

A Castel di Lama i ladri forzano lo sportello dell’auto e rubano un borsello. Malfattori in azione nella frazione di Chiarini. Nessun finestrino in frantumi, ma in pochissimo tempo e con estrema abilità i ladri sono riusciti ad aprire lo sportello di un’auto parcheggiata nella piazzetta vicino alla chiesa di Santa Maria degli Angeli e si sono impossessati di un borsello con i documenti all’interno. I fatti sono avvenuti in pieno giorno, i ladri hanno agito incuranti di essere visti. L’auto in quel momento era al centro della piazza e senza altri mezzi intorno. Non si tratterebbe però di un caso isolato: sempre in una zona vicina, un po’di tempo fa, con lo stesso ‘ingegno’ ignoti rubarono con lo stesso modus operandi il borsello di un noto politico. Al povero malcapitato quando si è reso conto di quanto era accaduto non è rimasto altro che chiedere aiuto ai carabinieri della locale stazione e sporgere denuncia. Intanto il borsello e le carte, grazie ai carabinieri di Offida, sono stati ritrovati, manca la patente e i pochi soldi che erano all’inteno. Sono tanti i furti messi a segno, un fatto che preoccupa i residenti e c’è chi arriva ad ipotizzare la strategia delle ‘ronde notturne’ come risoluzione definitiva ai colpi.

m.g.l.